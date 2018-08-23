Ольга Бузова самая завидная невеста российской эстрады. Поющая
телеведущая после расставания с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым сделала
умопомрачительную карьеру и попала в десятку рейтинга звезд шоу-бизнеса и
спорта Forbes. Однако личную жизнь наладить так и не удалось.
Ольга Бузова самая завидная невеста российской эстрады. Поющая
телеведущая после расставания с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым сделала
умопомрачительную карьеру и попала в десятку рейтинга звезд шоу-бизнеса и
спорта Forbes. Однако личную жизнь наладить так и не удалось.
Бузова много раз признавалась в интервью, что после предательства
супруга ей сложно доверять мужчинам, идти с ними на сближение. Поэтому у нее
возникла идея создать телепроект "Замуж за
Бузову", где она сможет выбрать достойного жениха из 15
претендентов.
"Я пришла на канал и сама предложила этот формат. Два года
я была одна. Реально не было со мной никого, и стало даже страшно, что слишком
долго длится мое женское одиночество. И я не стесняюсь говорить о том, что хочу любви. Я этого очень хочу, но в реальной жизни не получается. Может быть,
кто-то думает, что я так ушла в карьеру, что мне это не нужно. Это не так. Я
хочу в будущем семью, хочу любить", – рассказала телеведущая о проекте.
Бузова отметила, что испытывает сильное давление окружающих,
которые постоянно спрашивают ее о детях. Звезда призналась, что уже готова
стать матерью, однако в одиночестве завести ребенка не может при всем
желании.
Ольга не уверена, что когда-либо еще ей доведется надеть
свадебное платье, да это и не цель шоу. Тем более, как она уже убедилась,
штамп в паспорте не спасает от измен, вранья и предательства. "Я пришла за
любовью. Не знаю, будет ли у меня когда-нибудь свадьба. Для меня главное
не брак, а отношения", – сообщила звезда.
Телеведущая понимает, что формат передачи, в котором мужчины будут выступать в роли гейш, может отпугнуть от нее некоторых
представителей сильного пола, и название, которое может показаться бредовым, несет в себе смысл женского доминирования. "Если мужчина
почувствует себя ущемленным, значит, это не мой, до свидания. Но просто так
уже исторически сложилось – "Замуж за Бузову". Я это где-то ляпнула, а в итоге
это вошло в обиход, и название не стали менять", – цитирует поющую телеведущую .