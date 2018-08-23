Ольга Бузова самая завидная невеста российской эстрады. Поющая телеведущая после расставания с мужем футболистом Дмитрием Тарасовым сделала умопомрачительную карьеру и попала в десятку рейтинга звезд шоу-бизнеса и спорта Forbes. Однако личную жизнь наладить ей так и не удалось.

Ольга Бузова самая завидная невеста российской эстрады. Поющаятелеведущая после расставания с мужем футболистом Дмитрием Тарасовым сделалаумопомрачительную карьеру и попала в десятку рейтинга звезд шоу-бизнеса испорта Forbes. Однако личную жизнь наладить ей так и не удалось.Бузова много раз признавалась в интервью, что после предательствасупруга ей сложно доверять мужчинам, идти с ними на сближение. Поэтому у неевозникла идея создать телепроект "Замуж заБузову", где она сможет выбрать себе достойного жениха из 15претендентов."Я пришла на канал, и сама предложила этот формат. Два годая была одна. Реально, не было со мной никого, и стало даже страшно, что слишкомдолго длится мое женское одиночество. И я не стесняюсь говорить о том, что яхочу любви. Я этого очень хочу, но в реальной жизни не получается. Может быть,кто-то думает, что я так ушла в карьеру, что мне это не нужно? Это не так. Яхочу в будущем семью, я хочу любить", – рассказала телеведущая о проекте.Бузова отметила, что испытывает сильное давление окружающих,которые постоянно спрашивают ее о детях. Звезда призналась, что уже готовастать матерью, однако в одиночестве завести ребенка она не может, даже при всемжелании.Ольга не уверена, что когда-либо еще ей доведется надетьсвадебное платье, да это и не цель шоу. Тем более, как она уже убедилась,штамп в паспорте не спасает от измен, вранья и предательства. "Я пришла залюбовью. Не знаю, будет ли у меня когда-нибудь свадьба или нет. Для меня главноене брак, а отношения", – сообщила звезда.Телеведущая понимает, что формат передачи, в котором мужчины будут выступать в роли гейш, может отпугнуть от нее некоторыхпредставителей сильного пола, да и название, которое с первого взгляда может показаться бредовым, несет в себе смысл женского доминирования. "Если мужчинапочувствует себя ущемленным, ну, значит, это не мой, до свидания. Но просто такуже исторически сложилось – "Замуж за Бузову". Я это где-то ляпнула, а в итогеэто вошло в обиход, и название не стали менять", – цитирует поющую телеведущую .