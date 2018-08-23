Санкционный
маховик, запущенный четыре года назад, раскручивается с новой силой. За дело
взялась экономическая мировая элита, решившая еще больше изолировать Россию от
финансовых рынков. Все это делается в угоду американским политикам, но не в
интересах самих банкиров и финансистов.
Санкционный
маховик, запущенный четыре года назад, раскручивается с новой силой. За дело
взялась экономическая мировая элита, решившая еще больше изолировать Россию от
финансовых рынков. Все это делается в угоду американским политикам, но не в
интересах самих банкиров и финансистов.
Самыми
надежными банками в мире считаются швейцарские. Они всегда были
независимыми и хранить деньги в них можно было не опасаясь за то, что с ними
что-то случится. Но диктуемые из-за океана новые правила игры внесли коррективы
в незыблемые стандарты.
Накануне
появились сообщения, что крупнейший швейцарский банк Credit Suisse заморозил
российские активы в размере пяти миллиардов долларов. Что это за деньги и кому
конкретно они принадлежат, неизвестно.
Сегодня
банк поспешил выступить с довольно туманным объяснением, что, дескать пять
миллиардов вовсе не заморожены. У них просто изменился статус: подпавшие под американские
санкции счета россиян перешли из активов под управлением в активы на
доверительном хранении.
Язык
банковских клерков довольно сложная штука и понять простому обывателю, что означают
эти формулировки, довольно сложно. Но ясно одно – пробный камушек в адрес
Кремля брошен. Швейцарские банки все-таки легли под США и это означает, что
хранить там деньги становится опасным занятием.
В самих Штатах
тем временем тоже не сидят сложа руки. Там с начала этого года заморозили счета
215 граждан и организаций, связанных с Россией. Все они попали под санкции,
а общая сумма заблокированных средств исчисляется миллиардами долларов.
В частности, известно, что пострадали счета банка "Россия" и СМП Банка на сумму
около 640 миллионов и активы группы "Ренова" Виктора Вексельберга в размере
двух миллиардов долларов.
В докладе американского Минфина утверждается, что из-за мощных финансовых
санкций США злонамеренным российским игрокам стало значительно сложнее привлекать,
перемещать и скрывать происхождение незаконных денежных средств.
Непонятно только, как без решения
суда банки признали деньги российских граждан и корпораций незаконными. Впрочем,
американцам не привыкать играть безо всяких правил.
Похоже, что на законы, по примеру
Вашингтона, плюют и в Германии. Крупнейший немецкий игрок на финансовом рынке -
Deutsche Bank – пригрозил разорвать
отношения с правительством России.
Одно из
отделений банка запросило у нашего кабмина дополнительные сведения для
идентификации. Это считается стандартной процедурой, применяемой к клиентам. Но
правительство на запрос не ответило и теперь банк теперь вправе разорвать
отношения с Россией.
И тут снова появляется непонятный
обывателю язык банкиров. Оказыватся, Deutsche Bank назвал российской правительство
фирмой. В рамках практики KYC (кnow your customer – "знай своего клиента) он отправил
в Москву письмо с просьбой предоставить "самую свежую
информацию о вашей фирме".
Послание, отправленное в конце июня,
почему-то дошло до правительства только 23 августа. И в этот же день банк предупредил
о разрыве всех отношений. Странная история, не правда ли?
Между тем эксперты, комментируя последние действия
международных финансовых и кредитных организаций в отношении России, говорят о
том, что они наносят ущерб собственной репутации и бьют по американскому
доллару.
Ведь известно, что все без исключения банки в мире
зависят от операций в американской валюте. А заморозка российских или
каких-либо других активов, по сути, выводит из обращения десятки и сотни
миллиардов долларов.
Впрочем, России новые санкции уже не так страшны: на этой
неделе правительство заявило, что начинает постепенный переход на расчеты в
национальных валютах при совершении экспортно-импортных операций. Также Россия практически избавилась от вложений в американские ценные бумаги и нарастила золотой запас. А золото. как известно, считается самым надежным финансовым инструментом в мире.