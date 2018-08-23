Санкционный маховик, запущенный четыре года назад, раскручивается с новой силой. За дело взялась экономическая мировая элита, решившая еще больше изолировать Россию от финансовых рынков. Все это делается в угоду американским политикам, но не в интересах самих банкиров и финансистов.

Санкционныймаховик, запущенный четыре года назад, раскручивается с новой силой. За деловзялась экономическая мировая элита, решившая еще больше изолировать Россию отфинансовых рынков. Все это делается в угоду американским политикам, но не винтересах самих банкиров и финансистов.Самыминадежными банками в мире считаются швейцарские. Они всегда былинезависимыми и хранить деньги в них можно было не опасаясь за то, что с нимичто-то случится. Но диктуемые из-за океана новые правила игры внесли коррективыв незыблемые стандарты.Наканунепоявились сообщения, что крупнейший швейцарский банк Credit Suisse заморозилроссийские активы в размере пяти миллиардов долларов. Что это за деньги и комуконкретно они принадлежат, неизвестно.Сегоднябанк поспешил выступить с довольно туманным объяснением, что, дескать пятьмиллиардов вовсе не заморожены. У них просто изменился статус: подпавшие под американскиесанкции счета россиян перешли из активов под управлением в активы надоверительном хранении.Языкбанковских клерков довольно сложная штука и понять простому обывателю, что означаютэти формулировки, довольно сложно. Но ясно одно – пробный камушек в адресКремля брошен. Швейцарские банки все-таки легли под США и это означает, чтохранить там деньги становится опасным занятием.В самих Штатахтем временем тоже не сидят сложа руки. Там с начала этого года заморозили счета215 граждан и организаций, связанных с Россией. Все они попали под санкции,а общая сумма заблокированных средств исчисляется миллиардами долларов.В частности, известно, что пострадали счета банка "Россия" и СМП Банка на суммуоколо 640 миллионов и активы группы "Ренова" Виктора Вексельберга в размередвух миллиардов долларов.В докладе американского Минфина утверждается, что из-за мощных финансовыхсанкций США злонамеренным российским игрокам стало значительно сложнее привлекать,перемещать и скрывать происхождение незаконных денежных средств.Непонятно только, как без решениясуда банки признали деньги российских граждан и корпораций незаконными. Впрочем,американцам не привыкать играть безо всяких правил.Похоже, что на законы, по примеруВашингтона, плюют и в Германии. Крупнейший немецкий игрок на финансовом рынке -Deutsche Bank – пригрозил разорватьотношения с правительством России.Одно изотделений банка запросило у нашего кабмина дополнительные сведения дляидентификации. Это считается стандартной процедурой, применяемой к клиентам. Ноправительство на запрос не ответило и теперь банк теперь вправе разорватьотношения с Россией.И тут снова появляется непонятныйобывателю язык банкиров. Оказыватся, Deutsche Bank назвал российской правительствофирмой. В рамках практики KYC (кnow your customer – "знай своего клиента) он отправилв Москву письмо с просьбой предоставить "самую свежуюинформацию о вашей фирме".Послание, отправленное в конце июня,почему-то дошло до правительства только 23 августа. И в этот же день банк предупредило разрыве всех отношений. Странная история, не правда ли?Между тем эксперты, комментируя последние действиямеждународных финансовых и кредитных организаций в отношении России, говорят отом, что они наносят ущерб собственной репутации и бьют по американскомудоллару.Ведь известно, что все без исключения банки в мирезависят от операций в американской валюте. А заморозка российских иликаких-либо других активов, по сути, выводит из обращения десятки и сотнимиллиардов долларов.Впрочем, России новые санкции уже не так страшны: на этойнеделе правительство заявило, что начинает постепенный переход на расчеты внациональных валютах при совершении экспортно-импортных операций. Также Россия практически избавилась от вложений в американские ценные бумаги и нарастила золотой запас. А золото. как известно, считается самым надежным финансовым инструментом в мире.