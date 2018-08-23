Ответ России на новые санкции со стороны США будет жестким,
но адекватным. В МИД подчеркнули, что отнюдь не Москва стала инициатором
обострения отношений с Вашингтоном.
Ответ России на новые санкции со стороны США будет жестким,
но адекватным. В МИД подчеркнули, что отнюдь не Москва стала инициатором
обострения отношений с Вашингтоном.
Процесс выработки решений о возможных ответных мерах на
действия США в МИД не комментируют. Однако они всегда адекватны возникающим
угрозам, заверила официальный представитель российского внешнеполитического
ведомства Мария Захарова.
"Если говорить гипотетически относительно введения
санкций – обновленных, скорректированных и так далее – как вы знаете, мы не
комментируем рабочий процесс выработки этих решений. Но, как всегда, эти ответы
являются адекватными", – заявила Захарова во время традиционного брифинга.
Представитель МИДа ответила на вопрос, какие варианты ответа прорабатываются в
Москве в случае введения новых ограничений со стороны США. Захарова еще раз подчеркнула,
что это "не наш выбор" – а лишь ответ на действия Вашингтона, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ответом на новые санкции США станет
отказ от доллара. Как заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, расширение
ограничительных мер со стороны США может негативно отразиться на торговле.
Однако Россия постепенно переходит на расчеты в национальных валютах при
торговле с другими странами.
Вашингтон объявил о новых санкциях в отношении нашей страны
в начале августа. На этот раз они связаны с бездоказательными обвинениями в
использовании химического оружия на территории Великобритании – а именно в
отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Первый пакет санкций должен вступить в силу в конце августа,
второй – к концу года. Это произойдет в случае, если Россия не допустит
международных наблюдателей на свои секретные военные объекты.