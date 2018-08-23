Ответ России на новые санкции со стороны США будет жестким, но адекватным. В МИД подчеркнули, что отнюдь не Москва стала инициатором обострения отношений с Вашингтоном.

Ответ России на новые санкции со стороны США будет жестким,но адекватным. В МИД подчеркнули, что отнюдь не Москва стала инициаторомобострения отношений с Вашингтоном.Процесс выработки решений о возможных ответных мерах надействия США в МИД не комментируют. Однако они всегда адекватны возникающимугрозам, заверила официальный представитель российского внешнеполитическоговедомства Мария Захарова."Если говорить гипотетически относительно введениясанкций – обновленных, скорректированных и так далее – как вы знаете, мы некомментируем рабочий процесс выработки этих решений. Но, как всегда, эти ответыявляются адекватными", – заявила Захарова во время традиционного брифинга.Представитель МИДа ответила на вопрос, какие варианты ответа прорабатываются вМоскве в случае введения новых ограничений со стороны США. Захарова еще раз подчеркнула,что это "не наш выбор" – а лишь ответ на действия Вашингтона, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что ответом на новые санкции США станетотказ от доллара. Как заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, расширениеограничительных мер со стороны США может негативно отразиться на торговле.Однако Россия постепенно переходит на расчеты в национальных валютах приторговле с другими странами.Вашингтон объявил о новых санкциях в отношении нашей страныв начале августа. На этот раз они связаны с бездоказательными обвинениями виспользовании химического оружия на территории Великобритании – а именно вотравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.Первый пакет санкций должен вступить в силу в конце августа,второй – к концу года. Это произойдет в случае, если Россия не допуститмеждународных наблюдателей на свои секретные военные объекты.