Пекин демонстративно нанес ответный удар по Вашингтону. Ответные пошлины на американские товары Китай ввел ровно на одну минуту позже, чем США обложили 25-процентным налогом китайский импорт объемом в 16 миллиардов долларов.

Пекин демонстративно нанес ответный удар по Вашингтону. Ответные пошлины на американские товары Китай ввел ровно на одну минуту позже, чем США обложили 25-процентным налогом китайский импорт объемом в 16 миллиардов долларов. И если по времени Пекин запоздал, показав на деле, кто является инициатором торговой войны.Под 25-процентную ввозную пошлину попали 659 наименований импортируемых из США товаров, сообщает РИА Новости. Общая сумма 50 миллиардов долларов. И это довесок к тем ответным санкциям на 545 наименований американских товаров, которые Пекин ввел 6 июля 2018 года. В первом списке были американские автомобили, рыба и сельхозпродукция.Пошлина на новый список товаров начала действовать с 12 часов и одной минуты 23 августа. Под повышение налогов попало американское топливо, запчасти, уголь, газ, разные виды отходов и медоборудование.Пекин решил не спускать президенту США Дональду Трампу развязывание торговой войны: импортные пошлины США приведут к тому, что реальный рост ВВП Китая в 2019 году замедлится на 0,3-0,5%.Азиатские биржи, кроме Японии, 23 августа снижаются на новом витке торгового конфликта США и Китая.