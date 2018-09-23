23 сентября 2018 года информационные подразделения органов внутренних дел Российской Федерации отмечают 100-летие со дня своего образования.

23 сентября 2018 года информационные подразделения органов внутренних дел Российской Федерации отмечают 100-летие со дня своего образования.За этот период был пройден сложный путь от разрозненных по отдельным службам и основанных на ручном труде картотек до мощной информационно-технической инфраструктуры, обеспечивающей подразделения правоохранительных систем и органов государственной власти оперативно-справочной, розыскной, криминалистической, статистической, архивной и другой информацией.23 сентября 1918 года решением Коллегии Народного комиссариата внутренних дел РСФСР утверждено «Положение о статистическом отделе НКВД», в котором предписывалось организовать сбор статистических данных по различным направлениям деятельности наркомата, в том числе, о результатах борьбы с преступностью.29 сентября 1938 года издан приказ НКВД СССР об организации Первого специального отдела НКВД СССР, который обеспечивал организацию учетно-регистрационной работы и бесперебойное функционирование многомиллионных картотек.29 марта 1968 года для решения задач по комплексной автоматизации создан Информационно-вычислительный центр, с которого началось широкое использование электро-вычислительных машин в ведомстве.9 ноября 1970 года с целью повышения эффективности системы сбора и обработки информации и использования ее в оперативно-служебной деятельности создан Главный информационный центр при МВД СССР, который в 1992 году переименован в ГИЦ МВД России, а в 2004 году в ГИАЦ МВД России.В настоящее время сотрудники ФКУ «Главный информационно­аналитический центр МВД России» обеспечивают оперативный доступ к полным и достоверным сведениям, нередко имеющим решающее значение при раскрытии, расследовании и профилактике преступлений.Стоит отметить, что действующая сегодня сложная многофункциональная инфраструктура создавалась трудом нескольких поколений сотрудников информационных подразделений, беззаветно преданных профессиональному долгу и внесших существенный вклад в становление информационной службы.