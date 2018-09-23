Телеведущая Дана Борисова приняла участие в съемках 19-го сезона шоу Битва экстрасенсов на телеканале ТНТ. Через одного из участников с ней связался Тима Брик, близкий друг красотки, когда-то подсадивший ее на наркотики.

Телеведущая Дана Борисова приняла участие в съемках 19-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ. Через одного из участников с ней связался Тима Брик, близкий друг красотки, когда-то подсадивший ее на наркотики.продолжает удивлять зрителей. Гостьей программы стала Дана Борисова. Она исполняла роль "Мистера Икс". Каждый из конкурсантов, желавших доказать владение паранормальными способностями, должен был зайти в комнату с ведущей и с завязанными глазами рассказать что-нибудь о ней.Настоящим шоком для поклонников стал эпизод с участием Тимофея Руденко. Мужчина еще на старте шоу признался, что страдает от шизофрении. Однако психическое расстройство, проявившееся после смерти отца, мужчина рассматривает как "разговоры с духами". Удивительно, но эпизод с Даной Борисовой показывает, что он не так уж далек от истины.Экстрасенс-шизофреник, вместо того, чтобы описывать сидящую перед ним ведущую, начал бормотать на первый взгляд бессмысленные фразы, среди которых были "Мертвый Тима передает тебе привет", "Встречи на Патриах", а также какие-то мужские имена. Поначалу Дана Борисова была настроена к происходящему весьма скептически, однако быстро переменила свое мнение, едва поняла, о чем именно говорит ее собеседник.Ведущую осенило, что "мертвый Тима" – это Тима Брик, ее хороший друг, директор и продюсер, скончавшийся 5 февраля 2016 года. Да и встречи "на Патриках" перестали быть загадкой, ведь в квартире своего товарища на Патриарших прудах красотка проводила целые дни, когда страдала от наркотической зависимости.И другие имена, которые озвучил экстрасенс, уверена Дана Борисова, также связаны с ее темным прошлым. Проблема в том, что она очень плохо помнит, что именно тогда с ней происходило. Однако одно она может сказать точно – именно Тима Брик когда-то подсадил ее на наркотики.Продюсер принес ей амфетамин, и сказал, что это средство поможет Дане Борисовой поддерживать свою фигуру в идеальной форме. "Я думала, что это средство для похудения. Я была доверчивая, и я очень слушалась чужое мнение", – призналась она.