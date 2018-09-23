Число жертв крушения парома на озере Виктория на севере Танзании увеличилось до 225 человек.

Число жертв крушения парома на озере Виктория на севере Танзании увеличилось до 225 человек. Это вдвое превышает вместимость судна, сообщает издание Сitizen.Паром затонул в четверг рядом с пирсом на острове Укара, на борту судна находились свыше 400 человек, точное число неизвестно, говорится в статье. Большинство пассажиров направлялись на рынок с товарами, немалая часть пассажиров ехала за покупками целыми семьями с детьми. Также паром перевозил попутный груз цемента, бананов и кукурузы. Судно опрокинулось после того, как пассажиры, готовясь к высадке на берег, сместились на один борт, а рулевой в это время разговаривал по телефону и не мог оперативно среагировать на опасную ситуацию. Трагедия произошла всего в 50 метрах от берега.В катастрофе выжили порядка 40 человек. Поиски тел погибших продолжаются. В операции принимают участие полицейские, дайверы и волонтеры. В стране объявлен четырехдневный траур.Издание утверждает, что подобные трагедии стали частью жизни местного населения. А их причина — перегрузка пассажирских судов и халатность. Также местное население в основном не умеет плавать, а спасательные жилеты на таких судах обычно не предусмотрены.Озеро Виктория — второе озеро в мире, по площади соответствует территории Ирландии. Это крупнейшая трагедия на озере за последние 20 лет. В мае 1996 года в результате крушения парома "Букоба" на озере Виктория погибли более 500 человек. Тогда основной причиной ЧП также была названа перегруженность парома.