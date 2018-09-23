Целитель Бабак Джафарипур из Ирана, как он сам рассказывает. помогает многим российским и зарубежным знаменитостям. Среди его клиентов – актер Стивен Сигал, тренер Ирина Винер, ведущая Лера Кудрявцева, шейх из Объединенных Арабским Эмиратов и певец Сергей Жуков. Работал он и с балериной Анастасией Волочковой.

Целитель Бабак Джафарипур из Ирана, как он сам рассказывает. помогает многим российским и зарубежным знаменитостям. Среди его клиентов – актер Стивен Сигал, тренер Ирина Винер, ведущая Лера Кудрявцева, шейх из Объединенных Арабским Эмиратов и певец Сергей Жуков. Работал он и с балериной Анастасией Волочковой.Пока официальная наука пытается найти все более убедительные аргументы против нетрадиционной медицины, многие звезды российского и зарубежного шоу-бизнеса доверяют свои жизни и здоровье лекарям, гадалкам и другим людям, которые, по их заверениям, обладают паранормальными способностями. Среди них – выходец из Ирана Бабак Джафарипур.В частности, к нему за помощью обращалась балерина Анастасия Волочкова. На целителя она произвела крайне положительное впечатление. "Настя – человек-праздник. Правда, доверчивая. Угощала чаем и пирогом, который испекла сама", – цитирует Бабака Джафарипура."Да, кстати, ее тело очень хорошо принимает энергию", – добавил он. Тяжелая судьба профессиональной балерины стали проблемой для здоровья танцовщицы. "Настя жаловалась на боли в руках, ногах и спине. Ничего удивительного, вся жизнь – бесконечные тренировки. После нескольких сеансов балерина почувствовала себя намного лучше", – отметил целитель.Впрочем, судя по характеристике Бабака Джафарипура, главная проблема Анастасии Волочковой заключается не в ее теле, а в доверчивости. Напомним, танцовщица судилась со своим личным водителем, которого обвинила в похищении крупной суммы денег и других сомнительных поступках.А пользователи Сети и вовсе уверены, что балерина часто попадает под влияние сомнительных личностей мужского пола. В частности, злобные комментаторы были уверены, что последний любовник Волочковой, которого та представила публике, был с ней исключительно из-за денег. Однако мужчина уже давно перестал появляться на фотографиях 42-летней красотки.