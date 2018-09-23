Нападающий сборной России и санкт-петербургского Зенита Александр Кокорин попал в заявку сине-бело-голубых на матч восьмого тура чемпионата РПЛ против московского Локомотива. Это произошло впервые с марта 2018 года, когда футболист получил серьезную травму.

Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин попал в заявку сине-бело-голубых на матч восьмого тура чемпионата РПЛ против московского "Локомотива". Это произошло впервые с марта 2018 года, когда футболист получил серьезную травму.Напомним, что Кокорин разорвал крестообразные связки колена и на полгода выбыл из строя. Матч с "железнодорожниками" форвард "Зенита" начнет на скамейке для запасных.Встреча между "Зенитом" и "Локомотивом" состоится 23 сентября в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.