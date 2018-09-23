× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/23-09-2018-gubernatorskie-vybory-cik-vse-vidit.html" target="_blank">Губернаторские выборы: ЦИК все видит</a> - 23 сентября - второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае и Владимирской области.