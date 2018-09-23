Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае.

Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае. В интервью радио "Говорит Москва" Панфилова сказала, что ЦИК не исключает возможности отмены результатов голосования, но назвала такой вариант нежелательным. По ее словам, пока что оснований для этого нет. Глава ЦИК разочарована ходом голосования: "Посмотрим на основе всех фактов, которые сейчас поступают. Хотелось бы, чтобы кампания была более чистая".Секретарь ЦИК России Майя Гришина сообщила ТАСС, что штабы Вячеслава Шпорта ("Единая Россия") и Сергея Фургала (ЛДПР) обвиняли соперников в многочисленных нарушениях. Проверка не подтвердила существенную часть из них, отметила Гришина. "Оба кандидата активно реагировали на любое малейшее подозрение", — сказала она.По словам Гришиной, правоохранительным органам придется расследовать нарушения агитации и случай вброса бюллетеней на участке 124 в Хабаровске.