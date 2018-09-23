Скандальная история с борьбой за наследство солиста группы Иванушки International Олега Яковлева продолжает набирать обороты. Родные артиста пытаются в суде отстоять его честное имя, пока вдова доказывает его невменяемость.

Скандальная история с борьбой за наследство солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева продолжает набирать обороты. Родные артиста пытаются в суде отстоять его честное имя, пока вдова доказывает его невменяемость.Споры вокруг завещания Олега Яковлева из "Иванушек" уже давно переместились в залы для судебных заседаний, однако по-прежнему обладают скандальным флером. Имущество на 200 миллионов певец оставил своей племяннице Татьяне и университетскому другу Роману Радову. Гражданская жена артиста Александра Куцевол. согласно документам, осталась ни с чем. Однако мириться с такой ситуацией она не намерена.В частности, она решила оспорить завещание, поскольку, по ее мнению, в момент составления документа Олег Яковлев якобы не отдавал отчета своим действиями, а если говорить проще – был сумасшедшим. "Мы сумели доказать в Басманном суде города Москвы, что Александра Куцевол не сможет оспорить завещание Олега и тем паче признать его невменяемым", – цитирует юриста Екатерину Рубашкину, представляющую интересы законных наследников."Для начала надо доказать, что она была законной женой Олега", – добавила адвокат. И с этим у Александры Куцевол, кажется, есть проблемы. Несмотря на то, что вдова Олега Яковлева представила документы о заключении брака, их подлинность вызывает сомнение у родственников."Олег никогда не говорил ни мне, ни друзьям, ни коллегам о том, что они с Сашей решили пожениться. Более того, во всех своих интервью Олег публично опровергал факт этого брака, заявляя, что на Куцевол жениться не намерен", – подчеркнула племянница артиста Татьяна.Вызывает у нее сомнение и место проведения церемонии – небольшой городок Чачак в Сербии. "К тому же после этого брака не осталось ни платья, ни совместных фотографий. Хотя для влюбленной пары это ведь очень важно", – заметила Татьяна. Она рассказала. что в Министерстве иностранных дел России ей подтвердили, что этот брак зарегистрирован не был.