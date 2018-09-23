Безопасность российских военных принимается во внимание при утверждении любой израильской операции в Сирии и останется приоритетом и впредь. Об этом заявляет Армия обороны Израиля.

Безопасность российских военных принимается во внимание при утверждении любой израильской операции в Сирии и останется приоритетом и впредь. Об этом заявляет Армия обороны Израиля."Безопасность российских военных, которые действуют в Сирии, — это центральный компонент при утверждении любой операции", — говорится в пресс-релизе ведомства. Документ появился сразу после того, как Минобороны России вновь возложило на Израиль ответственность за гибель самолета Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. В нем также утверждается, что израильское командование будет "предпринимать необходимые меры".Также израильские военные заявили, что самолеты ВВС "не прятались ни за каким самолетом и своевременно предупредили о проведении операции российских военных". В ответном заявлении также уточняется, что к тому моменту, как Ил-20, заходивший на посадку, был сбит сирийской ракетой, израильские самолеты уже находились в своем воздушном пространстве.Для предотвращения подобных инцидентов Армия обороны Израиля планирует продолжить координацию по Сирии с Россией.Российский самолет Ил-20 был сбит сирийской ракетой комплекса С-200 17 сентября. Самолет возвращался на военную базу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. Самонаводящаяся ракета, выпущенная сирийскими военными по израильским целям, переориентировалась на более крупный объект – российский Ил-20.Инцидент произошел в 22.03, тогда как истребители F-16 продолжали находиться над Средиземным морем в зоне обстрела до 22.40. Уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.Поминутная хронология катастрофы Ил-20 и действий израильской авиации 17 сентября была представлена на брифинге официальным представителем Минобороны России генерал-майором Игорем Конашенковым в воскресенье, 23 сентября.