Водитель легковушки не успел затормозить перед грузовиком, перекрывшим проезжую часть, или объехать его. По словам очевидца, регистратор которого запечатлел момент столкновения, все участники ДТП остались живы.

Регистратор очевидца запечатлел серьезную аварию, произошедшую вечером в минувшую пятницу, 21 сентября, на Украине.Водитель легкового автомобиля, двигавшийся по правой полосе, слишком поздно заметил грузовик с прицепом, решивший совершить поворот и практически полностью перекрывший проезжую часть.Легковушка попыталась сбросить скорость, которая, если верить данным регистратора, на тот момент превышала 200 километров в час.Затормозить или разминуться с препятствием не удалось и через несколько мгновений произошло столкновение."Все живы", — рассказал автор ролика, кратко охарактеризовав итоги ДТП.