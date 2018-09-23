Возможно усиление ветра до 13—18 м/с

Возможно усиление ветра до 13—18 м/сДожди, местами грозы ожидаются во Владимирской области днем и вечером 23 сентября, сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на данные Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По прогнозам синоптиков, ожидается усиление западного ветра, местами порывы до 13—18 м/с. В связи с этим возможны падения деревьев, рекламных щитов и других конструкций, обрывы линий электропередач.По прохождении грозового фонте специалисты МЧС рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями и не выходить на улицу.