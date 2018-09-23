В Соединенном Королевстве началась конференция крупнейшей оппозиционной партии - лейбористов. Одна из главных тем, которые там обсуждают - вопрос Brexit. Глава Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что не позволит Мэй рисковать будущим избирателей и будет добиваться досрочных выборов.

В Соединенном Королевстве началась конференция крупнейшей оппозиционной партии — лейбористов, передает телеканал "Россия 24". Одна из главных тем, которые там обсуждают — вопрос Brexit. Лидеру консерваторов и премьер-министру Терезе Мэй на днях не удалось согласовать с Евросоюзом ее проект по выходу Великобритании из ЕС. Глава Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что не позволит Мэй рисковать будущим избирателей и будет добиваться досрочных выборов."У нас намечаются глобальные перемены в парламенте в ближайшем будущем. Мы испытаем любую сделку, которой добьется правительство, на соответствие нашим тестам: по рабочим местам, по стандартам жизни, защите окружающей среды. Оно также должно предоставить возможность новому лейбористскому правительству вмешаться в экономику, чтобы оно могло предоставить людям достойные зарплаты и занятость. Если правительство не добьется выполнения этих условий, я просто скажу Терезе Мэй, что лучшим выходом из ситуации станет проведение всеобщих выборов", — сказал лидер лейбористов.