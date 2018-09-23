Глава администрации крымского города Армянска Василий Телиженко сообщил снятии режима чрезвычайной ситуации в воскресенье и возвращении детей в город 24-25 сентября.

Глава администрации крымского города Армянска Василий Телиженко сообщил снятии режима чрезвычайной ситуации в воскресенье и возвращении детей в город 24-25 сентября. Часть населения эвакуировали после произошедшего 4 сентября выброса химвеществ с кислотонакопителя завода по производству диоксида титана.По словам Телиженко, с 16 сентября отсутствует превышение максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в воздухе Армянска и близлежащих сел. Работы по удалению химических веществ завершены, и республиканский оперативный штаб рекомендовал властям города отменить режим ЧС. Муниципальная комиссия поддержала это решение, пишет "Интерфакс".Ранее после жалоб жителей города на першение в горле и сыпь на коже химзавод был остановлен. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.