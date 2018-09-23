Глава Минэнерго РФ Александр Новак прокомментировал рекомендацию мониторингового комитета ОПЕК+ соблюдать июньское решение.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак прокомментировал рекомендацию мониторингового комитета ОПЕК+ соблюдать июньское решение. Встреча представителей заинтересованных стран прошла в воскресенье в Алжире, пишет ТАСС.Новак назвал текущую цену на нефть сбалансированной. Впрочем, геополитический фактор также влияет на стоимость барреля. "В цене есть некая доля премии, которую только рынок может оценить", — отметил Новак, предложив дождаться развития ситуации в четвертом квартале и начале следующего года.По словам Новака, к октябрю ОПЕК+ планирует достичь запланированных 1,8 миллионов баррелей сокращения.Встреча министерского комитета ОПЕК+ возможна, но ее проведение будет зависеть от ситуации на рынке, сказал Александр Новак.