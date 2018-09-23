На выборах главы региона лидирует Владимир Сипягин
На выборах главы региона лидирует Владимир Сипягин
Владимир Сипягин (ЛДПР) лидирует во втором туре выборов губернатора Владимирской области по итогам обработки 16,95% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщает ЦИК.
Кандидат от ЛДПР набирает 48,23% голосов избирателей, а действующий губернатор Светлана Орлова
(«Единая Россия») — 45,89% голосов. Таким образом, по итогам обработки 16,95% протоколов Сипягин опережает Орлову на 2,34%.
Явка на повторном голосовании (по данным на 18:00) составила 33,28%, к этому же времени 9 сентября на участках побывали 28,88% избирателей.
Светлана Орлова
по итогам первого тура выборов губернатора набрала 36,42% голосов избирателей, Владимир Сипягин — 31,36%.