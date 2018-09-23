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<a href="http://33live.ru/novosti/23-09-2018-pamfilova-prizvala-chlenov-izbirkomov-soprotivlyatsya-davleniyu-i-zvonit-v-cik.html" target="_blank">Памфилова призвала членов избиркомов сопротивляться давлению и звонить в ЦИК</a> - Члены избиркомов не должны поддаваться давлению, с чьей бы стороны оно не происходило, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.