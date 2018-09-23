В сентябре 1962 года под Хабаровском произошла одна из самых крупных авиационных катастроф в СССР. Разбился самолет Ту-104, все находившиеся на его борту пассажиры и члены экипажа погибли. Из-за того, что материалы расследования были засекречены, точная причина трагедии неизвестны до сих пор. Одна из основных версий гласит, что лайнер был сбит зенитной ракетой земля-воздух.

В сентябре 1962 года под Хабаровском произошла одна из самых крупных авиационных катастроф в СССР. Разбился самолет Ту-104, все находившиеся на его борту пассажиры и члены экипажа погибли. Из-за того, что материалы расследования были засекречены, точная причина трагедии неизвестны до сих пор. Одна из основных версий гласит, что лайнер был сбит зенитной ракетой "земля-воздух".Самолет Ту-104 с 79 пассажирами на борту и семью членамиэкипажа – всего 86 человек, выполнял рейс по маршруту Москва – Петропавловск-Камчатскийс промежуточной остановкой в Хабаровске. К тому моменту лайнер эксплуатировалсячетыре года, общая наработка составляла 4,5 тысячи летных часов.Перелет от Хабаровска до Петропавловска-Камчатского обещалбыть непростым из-за большой облачности. Ее верхняя кромка превышала высотувосемь километров. Тем не менее, препятствием к полету это не являлось.Ту-104 поднялся в воздух утром в 4 часа 32 минуты поместному времени и начал набирать высоту. Через семь минут экипаж связался сдиспетчером и сообщил о достижении отметки в четыре километра. В ответ пилотыполучили разрешение подняться на высоту восемь километров.Через полторы минуты экипаж вновь вышел на связь. Только наэтот раз пилоты докладывали о внештатной ситуации. Диспетчер смог разобратьслово "бросило", а также понять из сказанного, что самолет сильнотрясет. На этом связь прервалась.Через некоторое время Ту-104 рухнул в болото в 95 километрахот Хабаровска. Погибли все, кто был на борту – 86 человек, включая 21 ребенка.Расследованием обстоятельств случившегося занималасьспециальная комиссия. По одной из версий, катастрофа была вызвананепреднамеренным включением автопилота или случайным включениемэлектроуправления триммером руля высоты. Но точной причины трагедии по сей деньнеизвестно: результаты работы комиссии были засекречены.В некоторых источниках встречается версия, что самолет могбыть сбит зенитной ракетой класса "земля-воздух". В момент трагедиилайнер как раз проходил в непосредственной близости от военного полигона "Литовка".В пользу этого говорят показания пилотов самолет Ан-10,летевшего позади Ту-104 с интервалом в четыре минуты. Летчики утверждали, чтовидели сквозь облака перед собой яркое красное зарево, которые постепенноугасло.Стоит отметить, что подобные трагические случаи происходилив СССР и до трагедии под Хабаровском. Так, в декабре 1961 года пассажирскийИл-18, летевший по маршруту Москва – Адлер, внезапно потерял управление иразрушился в воздухе. Жертвами катастрофы стали 59 человек.Официальная причина случившегося также не была названа.Однако разброс обломков самолета дал основания предположить, что лайнер былуничтожен зенитно-ракетным комплексом С-75, располагавшегося на полигонеКапустин Яр.К сожалению, не удалось избежать подобных трагедий и в нашейновейшей истории. В 2001 году самолет Ту-154 был, следовавший рейсом Тель-Авив– Новосибирск, был сбит ракетой, выпущенной с противовоздушного комплекса С-200вооруженных сил Украины. Погибли 78 человек – 66 пассажиров и 12 членовэкипажа.