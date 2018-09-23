Задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже россиянин сотрудничает с полицейскими следователями с целью прояснить возникшее недоразумение. Об этом рассказала Норвежскому телеграфному бюро адвокат российского гражданина Хеге Аакре.

Задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже россиянин сотрудничает с полицейскими следователями с целью "прояснить возникшее недоразумение". Об этом рассказала Норвежскому телеграфному бюро адвокат российского гражданина Хеге Аакре.Россиянина на две недели поместили под стражу с контролем писем и посещений после того, как он поучаствовал в семинаре в норвежском парламенте на тему дигитализации. В мероприятии приняли участие представители 34 стран. Представителя России заподозрили в незаконной разведывательной деятельности, передает ТАСС.По информации норвежской газеты Verdens Gang, задержанному 51 год. По словам его адвоката, он не понимает причин его задержания и считает, что возникло недоразумение. Адвокат уточнила, что у мужчины изъято электронное оборудование.