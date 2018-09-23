Приезжий из ближнего зарубежья находится в межгосударственном розыске с 2015 года...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по Даниловскому району задержали мужчину, находящегося более трех лет в межгосударственном розыске.При патрулировании территории сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по Даниловскому району на улице Трофимова остановили для проверки документов мужчину. В результате проверки было установлено, что 44-летний приезжий из ближнего зарубежья находится в межгосударственном розыске с 2015 года по статье «Принуждение женщины к вступлению в брак, похищение женщины для вступления в брак или воспрепятствование вступлению в брак». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.О задержании сообщено инициатору розыска.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22