Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил военных моряков поисково-спасательного судна Донбасс и морского буксира Корец за успешный переход из Одессы в Азовское море.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил военных моряков поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец" за успешный переход из Одессы в Азовское море. На своей странице в Facebook Порошенко написал, что суда составят основу новой военно-морской базы на востоке Украины. "Спасибо экипажам судов за безупречно выполненный приказ!" — отметил украинский лидер.Внутри исключительной экономической зоны России у берега Крыма украинские суда сопроводили корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ.Как написал в той же соцсети гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков, "украинская "эскадра" прошла под мостом".Украинские власти приняли решение усилить военное присутствие в Азовском и Черном морях в сентябре. Для этой цели в Азовское море будут переведены боевые корабли, а на берегу размещены ракетные установки.На судах "Донбасс" и "Корец" в марте 2014 года во время крымских событий были подняты российские флаги, но позднее они были возвращены Украине.