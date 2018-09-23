Для обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирии необходимо закрыть небо для израильских ВВС, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Для обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирии необходимо закрыть небо для израильских ВВС, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин."Как минимум в тех зонах, где находятся наши военнослужащие. Если они заходят без разрешения в эту зону — уничтожаются", — заявил "Интерфаксу" депутат, подчеркнув, что безопасность наших военных должна быть на первом месте.В свою очередь бывший заместитель главкома ВВС РФ, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин считает, что нужно подумать о сопряжении систем опознавания "свой-чужой". По его мнению, это позволит наладить более четкое взаимодействие и с сирийцами, и с израильтянами.Российский разведывательный самолет Ил-20 был сбит ракетой С-200 сирийских ПВО 17 сентября при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим. Все 15 членов экипажа погибли. Вину за произошедшее Минобороны РФ возложило на израильские самолеты, которые "прикрылись" российским самолетом и подставили его под удар.Посольство Израиля в Москве пока не комментирует заявление Минобороны РФ об ответственности израильских ВВС за гибель Ил-20. Между тем, министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что операции в Сирии будут продолжаться. "Мы довольно четко дали понять, что не допустим превращения Сирии в передовую иранскую базу против Израиля. Мы продолжим действовать, чтобы предотвратить это. У нас есть необходимые средства и возможности", — подчеркнул он. В Израиле уверены, что нести ответственность за инцидент с российским самолетом должны исключительно сирийские ПВО.По мнению замначальника войсковой ПВО российских вооруженных сил в 2005-2009 годах Александра Тазехулахова, израильские военные могут скрывать часть информации по крушению Ил-20."Израильская сторона может утверждать, что звонила за час, а наш дежурный не брал трубку. Это очень скользкая ситуация, в которой очень трудно разобраться", — пояснил эксперт, указав, что каждая из сторон будет искать виноватого среди других и стараться минимизировать собственные ошибки."Полагаю, что наше Минобороны способно разобраться во всем этом и нужно доверять информации, предоставленной нашей стороной", — подчеркнул Тазехулахов.