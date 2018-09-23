Во Владимирской области идет подсчет голосов избирателей
Во Владимирской области идет подсчет голосов избирателей
Голосование на выборах во втором туре выборов губернатора Владимирской области завершено, сейчас идет подсчет подсчёт голосов избирателей, сообщает избирательная комиссия региона.
По итогам подсчета 8,93% протоколов участковых избирательных комиссий действующий глава региона Светлана Орлова
(«Единая Россия») набирает 44,9% голосов. Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набирает 49,83%, сообщает ЦИК.
Напомним, что явка во втором туре выборов губернатора Владимирской области к 18:00 составила 33,28%.
В первом туре Орлова набрала 36,42% голосов избирателей, Сипягин — 31,36%.