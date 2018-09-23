Президент Македонии Георге Иванов не примет участия в референдуме 30 сентября.

Президент Македонии Георге Иванов не примет участия в референдуме 30 сентября, пишет РИА Новости. Жителям страны предстоит принять решение, стоит ли членство в НАТО и ЕС переименования родины. Если македонцы согласятся жить в Республике Северная Македония, то тем самым завершат многолетний спор с соседней Грецией о названии страны и откроют себе прямой путь к евроинтеграции.Президент Македонии заявил, что название для страны он выбрал 27 лет назад на референдуме о независимости. "Не отступаю от моего решения. Поэтому 30 сентября не пойду голосовать", — заявил он на встрече в Детройте с македонской диаспорой в США. Американские македонцы вручили президенту свидетельство о признании его "Государственным деятелем глобального масштаба".Иванов, в прошлом декан юридического факультета, считает переименование страны негативным фактором. "Создается новое полусуверенное государство с новым названием", — отметил македонский лидер.Хотя генсек НАТО Йенс Столтенберг публично пригласил Македонию в альянс после переименования, Иванов уверен, что "членство в НАТО и ЕС не наступит автоматически".