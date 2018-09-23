Президент мадридского Реала Флорентино Перес выступил с резкой критикой идеи руководства испанской Примеры провести часть матчей чемпионата страны в Северной Америке. На взгляд футбольного функционера, эта инициатива не учитывает интересы клубов и болельщиков.

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес выступил с резкой критикой идеи руководства испанской Примеры провести часть матчей чемпионата страны в Северной Америке. На взгляд футбольного функционера, эта инициатива не учитывает интересы клубов и болельщиков."Мы не поедем играть в США. Организация таких матчей точно не в интересах клубов и болельщиков. "Реал" категорически против участия в подобных мероприятиях", — приводит слова президента "сливочных" Mundo Deportivo.Ранее испанская лига договорилась с компанией Relevant о проведении в течение 15 лет игр Примеры в США и Канаде.