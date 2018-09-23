В Санкт-Петербурге в субботу произошла стрельба. Объектом нападения стал 39-летний петербуржец Сергей Югай по кличке Кореец, который ранее входил в тамбовское преступное сообщество. В него стрелял неизвестный из белого Мерседеса. Мужчина госпитализирован с тяжелыми ранениями.

В Санкт-Петербурге в минувшую субботу, 22 сентября, произошла стрельба. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах города, объектом нападения стал 39-летний петербуржец Сергей Югай по кличке Кореец, который ранее входил в "тамбовское" преступное сообщество. В него стрелял неизвестный из белого "Мерседеса".По информации петербургской интернет-газеты "Фонтанка.ру", ЧП произошло вечером в субботу на автостоянке у ресторана "Юность" на улице Савушкина, дом 21 в Приморском районе города. Неизвестный сделал несколько выстрелов, после чего вышел из машины и собрал с асфальта гильзы. Издание опубликовало видео нападения.Пострадавшего с тяжелыми ранениями госпитализировали в Мариинскую больницу. В лечебное учреждение мужчину привезли его знакомые.Как пишут СМИ, Кореец был дважды осужден за вымогательство и налеты, а освободился полгода назад.Правоохранительные органы разыскивают водителя иномарки, номера которой уже установлены. Как отмечает "Фонтанка.ру", фигурирующий в деле белый "Мерседес" похож на тот, из которого недавно стреляли в авторитетного предпринимателя Бадри Шенгелия. Он был убит на трассе в Ленинградской области несколькими очередями из автомата Калашникова.