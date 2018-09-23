Возмущение поведением актера Станислава Садальского, который предположил, что страдающая диабетом Алла Пугачева может быть зависима от инсулина, продолжается. Главного сплетника на российской эстраде просят держать интимные тайны звезд при себе, даже если он уверен в правдивости слухов.

Возмущение поведением актера Станислава Садальского, который предположил, что страдающая диабетом Алла Пугачева может быть зависима от инсулина, продолжается. Главного сплетника на российской эстраде просят держать интимные тайны звезд при себе, даже если он уверен в правдивости слухов.Станиславу Садальскому часто достается за его громкие и весьма смелые заявления о личной жизни коллег по цеху. Даже преданные поклонники артиста уверены, что иногда он перегибает палку и есть темы, на которые лучше не распространяться. В частности. это касается проблем со здоровьем, как это было в случае с Аллой Пугачевой."Станислав Юрьевич у нас конечно известный правдоруб, но совершенно не видит где проходят "красные линии". Он может сколько угодно критиковать творческие просчеты и неудачи артистов, чем возможно окажет им большую услугу, но касаться темы их здоровья, на мой взгляд это низко", – рассказал Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Даже если слухи о болезни Аллы Пугачевой верны, то знать об этом широкой публике совсем не обязательно. "Зачем затрагивать проблемы со здоровьем у Пугачевой, даже если они реально существуют? Откуда этот дикий диагноз про инсулинозависимость и диабет?", – задался вопросами эксперт.Вадим Манукян предположил, что Станислав Садальский мог подтянуть свои знания в сфере медицины будучи ведущим соответствующей программы, однако вряд ли его квалификации хватает, чтобы ставить диагноз по фотографии. Тем более, что внешний вид Примадонны не заставляет поклонников бояться за ее здоровье."Алла Борисовна выглядит счастливой и довольной. Человек получает счастье от жизни, она наконец полностью погружена в радость материнства в зрелом возрасте. Это видно, она сияет. Ей уже почти 70 лет и, несмотря на это, она выглядит просто шикарно", – заметил Вадим Манукян."Садальский, просто оставьте тему ее здоровья в покое!", – напоследок дал он совет актеру. Возможно артисту действительно стоит прислушаться к этим словам, ведь ему уже сильно досталось за разглашение интимной тайны Пугачевой. Пользователи Сети не стесняясь в выражениях обрушивают свой гнев на сплетника. Репутация Станислава Садальского может сильно пострадать, если он продолжит в том же духе.