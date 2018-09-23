Руководство Израиля либо не ценит уровень отношений своей страны с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров израильской армии. Это заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова поддержал российский сенатор Алексей Пушков.

Руководство Израиля либо не ценит уровень отношений своей страны с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров израильской армии. Об этом, передает ТАСС, заявил на брифинге о деталях гибели 17 сентября в Сирии российского Ил-20 официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, действия израильских ВВС в отношении российского Ил-20 выходят за рамки цивилизованного построения отношений. Конашенков подчеркнул, что действия Тель-Авива, которые "трудно понять" — это "крайне неблагодарный ответ" на все, сделанное Россией для Израиля и израильтян за последнее время.А российский сенатор Алексей Пушков заявил, что, если судить по жесткому, без тени сожаления заявлению министра обороны Израиля Авигдора Либермана, он не только не ценит уровень отношений с Россией, но и хочет, чтобы у Москвы не осталось в этом ни малейших сомнений.Либерман заявил, что Израиль довольно четко дал понять, что не допустит превращения Сирии в передовую иранскую базу, и что операции в Сирии будут продолжаться. Нести ответственность за инцидент с российским самолетом должны исключительно сирийские ПВО, уверены в Тель-Авиве.Министр обороны А.Либерман о военных действиях в Сирии: «Мы действовали и будем действовать в соответствии с нашими задачами. Для Израиля ничего не изменилось и не изменится». Ответ нашему Минобороны. Все предельно ясно.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 сентября 2018 г.Тем временем лидер израильской оппозиции и бывший член правящего кабинета Ципи Ливни призвала действовать сейчас взвешенно и ответственно, чтобы сохранить существующие отношения и координацию действий с Россией, передает РИА Новости. По ее мнению, израильские ВВС Израиля "выполняют свою работу" по предотвращению укрепления позиций Ирана в Сирии. Последнее она назвала "общим интересом Израиля и России".