Охрана Букингемского дворца в воскресенье днем задержала мужчину, который пытался проникнуть на территорию британской королевской резиденции с электрошокером.

Охрана Букингемского дворца в воскресенье днем задержала мужчину, который пытался проникнуть на территорию британской королевской резиденции с электрошокером.Охрана остановила мужчину на территории центра для посетителей королевской резиденции — у входа на территорию дворца. "38-летний мужчина был задержан по подозрению в том, что у него было с собой оружие", — говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.Задержанный доставлен в отделение полиции, сейчас идет его допрос.В полиции подчеркивают, что пока не расценивают действия задержанного как попытку совершения теракта.