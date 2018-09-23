Жалоба была передана в правоохранительные органы

Жалоба была передана в правоохранительные органыИзбирательная комиссия Владимирской области передала в правоохранительные органы жалобу на попытку покупки голосов в Коврове, сообщает со ссылкой на председателя облизбиркома Вадима Минаева.По его словам, комиссия получила эту жалобу к полудню. Вадим Минаев сообщил, что в Коврове была замечена активность человека, предлагавшего 500 рублей за голосование в пользу одного из кандидатов. Эта информация была передана в правоохранительные органы и прокуратуру для проведения проверки.Председатель облизбиркома добавил, что делается все возможное, чтобы выполнить задание ЦИК о недопущении нарушений.Напомним, что 23 сентября во Владимирской области проходит второй тур выборов губернатора. Утром были открыты все 985 избирательных участков.