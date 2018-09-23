Папа Римский Франциск, находящийся с визитом в Литве, в воскресенье провел богослужение в парке Каунаса Сантакос. Во время мессы, в которой участвовали 100 тысяч верующих, он почтил память жертв нацистского режима Германии и политических преследований.

Папа Римский Франциск, находящийся с визитом в Литве, в воскресенье провел богослужение в парке Каунаса "Сантакос". Во время мессы, в которой участвовали 100 тысяч верующих, он почтил память жертв нацистского режима Германии и политических преследований.Понтифик говорил, в частности, об уничтожении Вильнюсского гетто 75 лет назад, когда погибли тысячи евреев. В этой связи он предложил собравшимся попросить Господа "о даре прозорливости", чтобы распознать зарождающееся зло.В память об уничтожении гетто 23 сентября в республике объявлено Днем геноцида евреев Литвы.В ходе богослужения папа Франциск вспомнил также об отправленных в ссылку во времена СССР литовцах. "Вся Литва может засвидетельствовать, как бросает в дрожь от одного слова "Сибирь", — цитирует слова понтифика "Интерфакс".В воскресенье Папа Римский, как ожидается, еще побывает в Вильнюсе, где посетит памятник жертвам гетто в сквере Руднинку и Музей оккупаций и борьбы за свободу, находящийся в бывшем здании КГБ.В годы Второй мировой войны нацистами были уничтожены более 90 процентов литовских евреев, которых до войны насчитывалось свыше 200 тысяч. А за время вхождения Литвы в СССР, по данным Центра исследований геноцида и резистенции жителей страны, в ссылки и лагеря отправились более 280 тысяч человек.