В петербургском метро впервые родился ребенок.

В петербургском метро впервые родился ребенок. Роды у пассажирки подземки пришлось принимать сотрудникам метрополитена, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского метрополитена.Инцидент произошел в 13.45 в воскресенье. "У нас хорошая новость! Родился мальчик. Помощь в быстрых родах оказали сотрудники станции", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Сейчас новорожденный и его мама находятся в больнице. Их состояние удовлетворительное. В сообщении отмечается, что это первый "метромалыш", появившийся в питерской подземке за всю 50-летнюю историю его существования.Кстати, неподалеку от станции "Технологический университет", где родился "метроребенок", находится и здание Управления метрополитена Санкт-Петербурга.