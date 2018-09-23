Никто в Сирии не хочет вновь применять химическое оружие, потому что угрозы президента США Дональд Трампа принять ответные меры возымели действие.

Никто в Сирии не хочет вновь применять химическое оружие, потому что угрозы президента США Дональд Трампа принять ответные меры возымели действие. С таким утверждением выступила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в воскресной передаче телеканала CBS "Лицом к народу".По ее словам, США хотят убедиться, что в провинции Идлиб "не используется химическое оружие и не ведутся военные действия". Она напомнила, что американские власти дважды наносили удары по целям в Сирии в ответ на атаки с применением отравляющих веществ. Ответственность за эти атаки возложили на Дамаск.В отрывке, который не попал в эфир из-за временных ограничений, но был опубликован на сайте телеканала, Хейли говорит о химатаках в Сирии: "Я думаю, что в Сирии не хотят снова рисковать с химоружием. Потому что Трамп примет ответные меры".