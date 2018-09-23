23 сентября в регионе открылись все 985 избирательных участков

23 сентября в регионе открылись все 985 избирательных участковЯвка во втором туре выборов губернатора Владимирской области превысила показатель при голосовании 9 сентября, сообщается на сайте избирательной комиссии региона.К 10:00 проголосовали 59 077 избирателей или 5,22%, а на выборах 9 сентября к этому же времени на избирательных участках побывали 48 707 человек, а явка составила 4,31%.По данным избиркома, во Владимирской области работают все 985 избирательных участков, в списки избирателей включено 1 130 797 человек. Три участка расположены в больнице скорой медицинской помощи Владимира, областной клинической больнице и центральной больнице Коврова.В Александровском районе на 44 избирательных участках применяются комплексы обработки бюллетеней (КОИБ).