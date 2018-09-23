В регионе проголосовали 377 212 избирателя
В регионе проголосовали 377 212 избирателя
Явка во втором туре выборов губернатора Владимирской области к 18:00 составила 33,28%, сообщается на сайте избирательной комиссии.
В регионе проголосовали 377 212 избирателей. Отметим, что к этому же времени 9 сентября явка составила 28,88%.
Самая большая явка зарегистрирована в Меленковском районе — 49,95%, а самая маленькая в Александровском — 18,83%.
Во всех районах Владимира явка превысила 30%.
Всего в списки избирателей включены 1 130 797 человек.