В регионе проголосовали 377 212 избирателя

В регионе проголосовали 377 212 избирателяЯвка во втором туре выборов губернатора Владимирской области к 18:00 составила 33,28%, сообщается на сайте избирательной комиссии.В регионе проголосовали 377 212 избирателей. Отметим, что к этому же времени 9 сентября явка составила 28,88%.Самая большая явка зарегистрирована в Меленковском районе — 49,95%, а самая маленькая в Александровском — 18,83%.Во всех районах Владимира явка превысила 30%.Всего в списки избирателей включены 1 130 797 человек.