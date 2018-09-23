Крымский мост еще до своего создания будоражил умы украинцев, а после открытия автомобильной части и вовсе стал одной из главных тем обсуждений для многих сетевых экспертов. Специалисты рассказывали самые нелепые небылицы, слухи и откровенно фантазировали о будущем инженерного сооружения. Наконец Украине удалось хотя бы чуть-чуть приблизиться к своим мечтаниям – к Крымскому мосту прорвались два военных корабля.

Крымский мост еще до своего создания будоражил умы украинцев, а после открытия автомобильной части и вовсе стал одной из главных тем обсуждений для многих сетевых экспертов. "Специалисты" рассказывали самые нелепые небылицы, слухи и откровенно фантазировали о будущем инженерного сооружения. Наконец Украине удалось хотя бы чуть-чуть приблизиться к своим мечтаниям – к Крымскому мосту прорвались два военных корабля.Трасса через Керченский пролив прочно заняла в сознании многих украинцев место символа главного зла на земле. Если раньше многочисленные разношерстные "патриоты" добивались уничтожения всех памятников Ленина на территории Украины, словно сразу после этого в стране чудесным образом произойдут долгожданные перемены к лучшему, то теперь объектом для их ненависти стал .Однако сделать с инженерным сооружением многочисленные фантазеры ничего не могут. Им остается лишь мечтать о том, что разрушится из-за глобальных тектонических сдвигов, дорога рухнет после землетрясения или приплывут неизвестные чудо-водолазы, которые разберут опоры моста до основания за одну ночь. Ничего подобного с трассой, разумеется, не произойдет.Впрочем, сомнительного успеха Украина все же достигла. Два боевых корабля Военно-морского флота страны все же прорвались к . Эта история началась с того, что корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" вошли в экономическую зону России у побережья Крыма.Суда моментально были взяты под сопровождение кораблей береговой охраны Пограничной службы ФСБ. Два тихохода, которые не могли не вызвать глумливой реакции пользователей Сети одним своим видом, отправились в Азовское море. Они добрались до Крымского моста, под которым им предстоит пройти, чтобы добраться до точки назначения. Любая внештатная ситуация полностью исключена, ведь за действиями украинских моряков внимательно наблюдает ФСБ.Однако российская спецслужба оказалась не единственной стороной, которая решила присмотреть за украинскими военными кораблями. Так. в районе, где разворачиваются эти события, был замечен самолет-разведчик Boeing RC-145V ВВС США. Сообщается, что он патрулирует воздушное пространство каждый день, пока украинские суда находятся в экономической зоне России.Напомним, автомобильную часть Крымского моста официально открыл 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин. Глава государства лично проехал через Керченский пролив за рулем "КамАЗа". Рано утром на следующий день по трассе в Крым открылось движение для всех автомобилистов.В настоящее время продолжается строительство железнодорожной части переправы. Рабочие вбивают сваи, собирают металлоконструкции пролетов, чтобы успеть открыть вторую очередь Крымского моста к концу следующего года.