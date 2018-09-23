США не собираются отказываться от санкций в отношении КНДР до завершения процесса денуклеаризации страны, заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

США не собираются отказываться от санкций в отношении КНДР до завершения процесса денуклеаризации страны, заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.Тот факт, что Пхеньян более не проводит ядерных и ракетных испытаний, постпред назвала "большим шагом", приветствовала прошедший на этой неделе межкорейский саммит, но, тем не менее, указала, что Вашингтон "находится далеко от завершения" диалога с Пхеньяном."Мы хотим сосредоточиться на том, чтобы добиться денуклеаризации, подлежащей верификации", — приводит слова Хейли ТАСС.США будут ждать ядерного разоружения КНДР, а до того времени отменять санкции не собираются, указала американский дипломат, отметив, что именно ограничительные меры заставили Пхеньян сесть за стол переговоров.