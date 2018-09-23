Самая низкая явка зарегистрирована Александровской избирательной комиссией

Самая низкая явка зарегистрирована Александровской избирательной комиссиейЯвка во втором туре выборов губернатора Владимирской области к 15:00 составила 26,53%, сообщается на сайте избирательной комиссии.Меленковская избирательная комиссия зарегистрировала самую высокую явку — 40,96%. Самая низкая явка зарегистрирована Александровской избирательной комиссией — 14,22%.В Ленинском районе Владимира явка составила 26,43%, во Фрунзенском районе — 25,1%, в Октябрьском — 24,85%.Напомним, что 23 сентября в регионе открылись все 985 избирательных участков, из них три расположены в больницах. В списки избирателей включено 1 130 797 человек.