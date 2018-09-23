Наиболее высокая явка зарегистрирована в Меленковском районе

Наиболее высокая явка зарегистрирована в Меленковском районеЯвка во втором туре выборов губернатора Владимирской области к 12:00 составила 15,27%, сообщает избирательная комиссия региона.В сообщении говорится, что к полудню проголосовали 172 783 избирателя.Наиболее высокую явку зарегистрировали Меленковская (23,20%), Селивановская (22,93%) и Ковровская (22,35%) избирательные комиссии, самую низкую — Александровская (7,28%).Во Владимире по избирательным комиссиям следующие данные по явке: Ленинская — 14,25%, Октябрьская — 13,42%, Фрунзенская — 14,19%.Ранее сообщалось, что к 10:00 во Владимирской области или 5,22%. 23 сентября в регионе были открыты все 985 избирательных участков.