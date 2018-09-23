Главный тренер московского Локомотива Юрий Семин прокомментировал поражение команды в игре против санкт-петербургского Зенита. Российский специалист заявил, что хозяева поля действовали более агрессивно, чем его подопечные. Также он выделил в составе победителей Артема Дзюбу.

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение команды в игре против санкт-петербургского "Зенита". Российский специалист заявил, что хозяева поля действовали более агрессивно, чем его подопечные. Также он выделил в составе победителей Артема Дзюбу."Мы проиграли много в единоборстве. "Зенит" просто был агрессивнее, особенно Дзюба. Он выиграл почти все мячи в острых ситуациях", — цитирует Семина РИА Новости.Кроме того, наставник красно-зеленых признался, что после чемпионства команда не учла много факторов при подготовке к новому сезону. Поэтому "Локомотив" так тяжело входит в чемпионат.В матче восьмого тура российского первенства "Зенит" на своем поле был сильнее "железнодорожников" со счетом 5:3.