На Первом канале вышел документальный фильм Мир не прост, совсем не прост... о творческой и личной жизни знаменитого композитора и певца Вячеслава Добрынина. Принила участие в съемках и его супруга Ирина. Женщина откровенно призналась в своих изменах.

На Первом канале вышел документальный фильм "Мир не прост, совсем не прост..." о творческой и личной жизни знаменитого композитора и певца Вячеслава Добрынина. Принила участие в съемках и его супруга Ирина. Женщина откровенно призналась в своих изменах.Большое значение в жизни Вячеслава Добрынина играет его жена Ирина, с которой певец счастлив в браке с 1985 года. Познакомились они на стадионе – судьба распорядилась так, что будущие супруги оказались на соседних местах. В тот день композитор сосредоточил свое внимание не на матче, а на своей красотке-соседке.В следующий раз Вячеслав и Ирина встретились на юбилее бывшего тренера сборной России по футболу Валерия Газзаева, где весь вечер провела вместе за танцами и общением. Однако тогда Ирина уже была жената, но для вспыхнувшей любви это помехой не стало."Пришлось изменить мужу, так мы и стали жить-поживать", – призналась женщина. При этом на долгосрочные отношения она даже не рассчитывала. "Сначала не думала, что у нас все зайдет так серьезно и глубоко, что мы проживем столько лет вместе. Думала, что у нас будет легкий флирт, он поухаживает, у меня крышу снесет. А мне пришлось уйти от мужа", – рассказала Ирина Добрынина.Близкие не сразу смогли одобрить вспыхнувший роман. В частности, мать Ирины не верила в серьезность намерений Вячеслава. Женщина боялась, что артист со свойственной многим людям из мира шоу-бизнеса ветренностью через какое-то время найдет себе новую красотку. Этого, однако, не произошло. А теперь счастливая теща не может нарадоваться на избранника своей дочери.