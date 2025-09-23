Подросток пытался снять видео, как он едет на заднем колесе.

В Судогодском районе Владимира возбуждено уголовное дело против 16-летнего подростка. Подробности в СУ СК РФ по региону.Его подозревают в том, что 9 июня он, катаясь на мотоцикле без прав и госномера, не справился с управлением. Подросток пытался снять видео, как он едет на заднем колесе. В итоге он наехал на своего 17-летнего знакомого, который снимал его на телефон. Пострадавший получил сложный перелом ноги, повлекший тяжкий вред здоровью.Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего.