В Меленках Владимирской области осудили 20-летнего жителя Санкт-Петербурга за мошенничество в отношении пенсионеров. Ему назначено 4 года и 3 месяца колонии общего режима. Об этом в прокуратуре региона.Молодой человек, уже имеющий условный срок за грабеж, в апреле 2023 года связался с сообщниками через Telegram, чтобы обманывать пожилых людей. Схема была такая: его подельники звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками полиции и сообщали ложную информацию о ДТП с участием их близких. Затем они убеждали потерпевших передать деньги за «лечение пострадавших» через курьера.Осужденный, выступая в роли курьера, приехал в Меленки и получил от двух обманутых пенсионерок 450 тысяч рублей. Большую часть суммы он передал сообщникам, оставив себе процент.В суде парень полностью признал вину и частично возместил ущерб на 150 тысяч рублей. Также был удовлетворен гражданский иск одной из потерпевших на 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.