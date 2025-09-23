Дагестан принимает XII Международный межрелигиозный молодежный форум, посвящённый противодействию распространению идеологии терроризма.

Дагестан принимает XII Международный межрелигиозный молодежный форум, посвящённый противодействию распространению идеологии терроризма. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.В мероприятии примут участие молодёжь, эксперты из Дагестана, регионов России и авторитетные духовные лидеры из ближнего и дальнего зарубежья.Отмечается, что в программе форума запланированы тематические круглые столы, встречи с политиками и общественниками, проведение акций, тренингов, дискуссий и олимпиады на знание законодательства по противодействию идеологии терроризма.Симпозиум будет проходить с 21 по 25 сентября в санатории Каспий. Открытие ежегодного мероприятия посетил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.Кроме того, на площадке XII Международного межрелигиозного молодежного форума пройдёт Всероссийская научно-практическая конференция по профилактике идеологии терроризма, которая поможет выработать конкретные предложения.