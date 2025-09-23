За прошедшую неделю на дорогах Владимирской области случились 38 ДТП, в результате которых 10 человек погибли, а 48 пострадали. В числе пострадавших – 1 ребенок. Об этом стало известно из

За прошедшую неделю на дорогах Владимирской области случились 38 ДТП, в результате которых 10 человек погибли, а 48 пострадали. В числе пострадавших – 1 ребенок. Об этом стало известно из хроники регионального МВД. Помимо этого полицейскими зафиксировано 284 ДТП с материальным ущербом и выявлено 86 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мы сообщали о смертельном