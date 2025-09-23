Официальной даты начала сезона пока не объявлено.

Подача тепла в жилые дома и социальные объекты города Владимира зависит от погодных условий. Согласно закону, отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд держится ниже +8 °С.Хотя официальной даты начала сезона пока не объявлено, по прогнозу Gismeteo, именно с 25 сентября 2025 года температура на улице опустится до этого «нужного» значения. Согласно метеосводке, с 25 по 29 сентября дневная температура будет держаться на уровне +11 °С, а ночью опустится до +4 °С.Таким образом, если прогноз оправдается, то первые батареи в домах владимирцев потеплеют сразу после 29 сентября.